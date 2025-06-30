Kırşehirli Dağcılara Niğde Aladağlar'da Temel Kamp Eğitimi

Kırşehirli Dağcılara Niğde Aladağlar'da Temel Kamp Eğitimi
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Kırşehirli dağcılara, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Niğde Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi. Eğitimin kapsamında çadır kurma, malzeme seçimi, ilk yardım ve doğada fotoğraf çekimi gibi konular öğretildi.

Kırşehirli dağcılara, Niğde Aladağlar'da temel kamp eğitimi verildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin 2025 yılı il dışı programı kapsamında, 7 dağcıdan oluşan ekip, ilk olarak Aladağlar Milli Parkı'nda yer alan Emli Vadisi'nde çadır kurdu.

"Dağcılık Temel Kamp" eğitimleri kapsamında 2 gece çadırda kalan sporculara, dağcılık malzemeleri, kamp yeri seçimi, çadır kurulumu, uyku tulumları, çadırda geceleme, kamp alanında riayet edilmesi gereken kurallar, beslenme, sıvı alımı, kamp çantasına malzemelerin yerleştirilmesi, genel yürüyüş kuralları, ilk yardım ve doğada fotoğraf çekiminde yer seçimi konuları öğretildi.

Yürüyüşte ise dağcılar, sıcak rüzgarlı havaları ve uzun dik rotaları tecrübe etme fırsatı buldu.

Uygulamalı eğitimler için Eznevit Yaylası, Parmak Kaya Vadisi ve Büyük Mangırcı rotalarında yürüyüşler yapan dağcılar, 2 bin 243 metrelik Emli Kale Zirvesi'ne de tırmandı.

Zirveye Türk bayrağını diken ve İstiklal Marşı'nı okuyan dağcılar, 3 günlük eğitim faaliyetini tamamlayarak Kırşehir'e döndü.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
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