Kırşehir'de dağcılar Davullu zirvesine tırmandı

Kırşehir'de 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesine tırmanış etkinliği gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, dağcılar çocuklar da dahil olmak üzere bilgi verildi, bayrak açıldı.

Kırşehir'de dağcılar 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle, merkeze bağlı Çayağzı köyündeki zirveye tırmanış etkinliği düzenledi.

Köy merkezinde bir araya gelen, aralarında çocukların da olduğu 6 dağcıya, tırmanış rotası, kullanılacak malzemeler, çevresel hassasiyetler, tırmanış kuralları ve teknikleri hakkında bilgi verildi.

Yaklaşık 2 saatin ardından 1530 metre yükseklikteki Davullu zirvesine ulaşan ekip, burada Türk bayrağı açtı.

Burada bir süre mola veren dağcılar, daha sonra dönüşe geçti.

Kaynak: AA / Serkan Güner
