Kırşehir'de 19 Mayıs Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Kırşehir'de 19 Mayıs Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
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Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Cacabey Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sanatçılar sahne aldı.

Kırşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yapıldı.

Masal Park önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

Evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara destek verdi.

Cacabey Meydanı'na gelen grup burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Ardından Kırşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte sanatçılar Cemre Özdal ve Feridun Düzağaç sahne aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Düzağaç, çocuklar ile birlikte sahnede şarkı söyledi. Düzağaç, sevilen bestelerinin yanı sıra izleyenlerin istediği bazı eserleri de seslendirdi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu sanatçı Düzağaç'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Kültür Sanat
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