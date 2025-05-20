Kırıkkale'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açılacak

Kırıkkale'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenecek olan İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, 24-28 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Fuar, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla düzenleniyor.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24-28 Mayıs tarihleri arasında İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, yazılı açıklamasında, fuarın Cumhuriyet Meydanı'nda 24-28 Mayıs tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Fuarın, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, topluma kazandırılmaları ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanmaları amacıyla yürütülen çalışmaları kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlendiğine dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"İşyurtlarımız, hükümlü ve tutuklularımızın sosyal hayata kazandırılmaları amaçlayan, üretim ve eğitim odaklı en önemli sosyal projelerden biridir. Sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir rehabilitasyon ve meslek edindirme sahasıdır. Bu yönüyle işyurtlarımız hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir katma değer oluşturmaktadır. Fuar süresince Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında faaliyet gösteren işyurtlarında üretilen el sanatları, mobilya, tekstil, gıda ve seramik gibi pek çok alandaki ürünler ziyaretçilerle buluşturulacaktır."

Çetin, Kırıkkale halkını ve tüm misafirleri hem topluma kazandırma sürecine tanıklık etmeye hem de bu anlamlı üretimi yakından görmeye davet etti.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Kültür Sanat
DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti'den iktidara çağrı: Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti

Herkesin beklediği karar! TFF, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı

Ekran molasının perde arkası ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.