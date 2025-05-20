Kırıkkale'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Açılacak

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24-28 Mayıs tarihleri arasında İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılacak.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, yazılı açıklamasında, fuarın Cumhuriyet Meydanı'nda 24-28 Mayıs tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Fuarın, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri, topluma kazandırılmaları ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanmaları amacıyla yürütülen çalışmaları kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlendiğine dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"İşyurtlarımız, hükümlü ve tutuklularımızın sosyal hayata kazandırılmaları amaçlayan, üretim ve eğitim odaklı en önemli sosyal projelerden biridir. Sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir rehabilitasyon ve meslek edindirme sahasıdır. Bu yönüyle işyurtlarımız hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir katma değer oluşturmaktadır. Fuar süresince Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında faaliyet gösteren işyurtlarında üretilen el sanatları, mobilya, tekstil, gıda ve seramik gibi pek çok alandaki ürünler ziyaretçilerle buluşturulacaktır."

Çetin, Kırıkkale halkını ve tüm misafirleri hem topluma kazandırma sürecine tanıklık etmeye hem de bu anlamlı üretimi yakından görmeye davet etti.