Kayseri'de 'Doğa Seni Çağırıyor' Kampı Kayıtları Başladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Sarımsaklı Barajı'nda 'Doğa Seni Çağırıyor' doğa kampı düzenliyor. 12-13 Temmuz tarihlerinde başlayacak olan kamp, aileler için çeşitli etkinliklerle doğa tatili fırsatı sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek "Doğa Seni Çağırıyor" doğa kampının kayıtları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı'nda düzenlenecek kampın yaz sezonu kayıtları başladı.

Ailelerin, çocukları ile keyifli vakit geçirmenin yanı sıra birbirinden farklı etkinliklere katılarak doğanın tadını çıkarma fırsatı bulacağı kamp için ilk tarih 12-13 Temmuz olarak belirlendi.

Kamp alanında birbirinden farklı oyun alanları, sabah sporu ve birçok etkinlikle vatandaşlar eğlenceli kamp deneyimi yaşayacak.

Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor AŞ tarafından temin edilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
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