Malatya'nın Kale ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi ve İnönü Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen 60 kişinin katıldığı etkinlik, yaklaşık 3 saat sürdü.

Uzman eğitmenler tarafından katılımcılara kano sporunun incelikleri anlatıldı, kanoyu nasıl kullanmaları gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.

Eğitim sonrasında katılımcıların baraj sularında kano yaptığı etkinlikte çeşitli ikramlar da sunuldu.

Programa katılan Kaymakam Onur İnce, sporun doğanın eşsiz manzarasıyla sunulduğu bu etkinliğin katılımcılar için güzel bir fırsat olduğunu belirterek, "Şehir hayatının koşuşturmasından uzaklaşmak isteyen katılımcılarımız için doğayla iç içe olan bu etkinlik adeta bir nefes aralığı oluşturdu. Bu tür sportif etkinlikler ruh sağlığı içinde yararlı. Yeni dostluklar, yeni arkadaşlık imkanları sunarak katılımcıların sosyalleşmesi için de imkan sunuyor." diye konuştu.

Etkinliğe Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amiri Murat Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arif Yıldız da katıldı.