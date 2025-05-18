Kanarya Adaları'nda Sürdürülebilir Turizm İçin Gösteriler Düzenlendi

Kanarya Adaları'nda Sürdürülebilir Turizm İçin Gösteriler Düzenlendi
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İspanya'nın Kanarya Adaları'nda, sürdürülebilir turizm talebiyle düzenlenen gösterilerde halk, kontrolsüz turizmin olumsuz etkilerine dikkat çekti. Eylemciler, adanın doğal kaynaklarının korunmasını ve yerel halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesini talep etti.

İspanya'da halk, ülkenin güneybatısında yer alan Kanarya Adaları'nda sürdürülebilir turizm talebiyle yeniden meydanlara indi.

Bir yıl önce kitlesel turizmin olumsuz etkilerine karşı protesto başlatan sivil toplum örgütleri, bu kez "Kanarya Adaları'nın bir sınırı var, bizim de bir sabrımız" sloganıyla halkı yeniden seferber etti. Gösteriler, adalardaki birçok şehirde eş zamanlı gerçekleşti.

İspanya'nın Madrid, Granada, Barselona, Pamplona, Bilbao ve Valensiya kentlerinin yanı sıra Berlin'de yaşayan İspanyollar da Kanarya Adaları'ndaki eylemlere destek verdi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından okunan manifestoda, kontrolsüz turizmin bölge halkı üzerindeki ekonomik ve sosyal baskıları arttırdığı vurgulandı. Özellikle konut krizinin derinleştiği, hayat pahalılığının ciddi boyutlara ulaştığı ve turizm sektöründe çalışan yerel halkın düşük ücretlerle zor şartlarda çalıştığı belirtildi.

Yetkililer, her yıl yaklaşık 18 milyon turistin ziyaret ettiği Kanarya Adaları'nda, nüfusun yüzde 34'ünün yoksulluk sınırının altında yaşamasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Göstericiler, "Kanarya Adaları'nın biyolojik çeşitliliğinin de bir sınırı var", "Turistlere çevre vergisi getirin", "Politikacılar, Kanarya Adaları'na saygı gösterin" ve "Kontrolsüz turizme hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Konuşmalarda, iklimin etkisiyle yıl boyunca turist çeken adalarda aşırı turizm nedeniyle yerel halkın yaşam alanlarının daraldığı ve günlük yaşamın giderek zorlaştığı ifade edildi.

Eylemciler, yeni turistik tesis yapımına son verilmesini, kısa süreli tatil amaçlı ev kiralamalara düzenleme getirilmesini, yabancıların mülk ediniminin sınırlandırılmasını, doğal alanların korunmasına öncelik verilmesini ve turistlere çevre vergisi uygulanmasını talep etti.

Taleplerin dikkate alınmaması halinde protestoların artarak süreceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Kültür Sanat
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