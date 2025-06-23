Kale'deki Tekne Turu Sezonu Su Seviyesi Nedeniyle Sona Erdi

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Denizli'nin Kale ilçesindeki İnceğiz Kanyonu'nda düzenlenen tekne turları, Kemer Barajı'nın tarımsal sulamaya açılması sonucu su seviyesinin düşmesi nedeniyle sona erdi. Belediye Başkanı Erkan Hayla, turların ilgi gördüğünü belirtti.

Denizli'nin Kale ilçesinde İnceğiz Kanyonu'ndaki tekne turu sezonu, Kemer Barajı'nın tarımsal sulamaya açılmasıyla nedeniyle tamamlandı.

Kale Belediyesi tarafından kanyonda organize edilen tekne turları, bölgenin doğal güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Misafirlerine eşsiz bir manzara sunan turlar, Kemer Barajı'nın tarımsal sulamaya açılması sonrası su seviyesinin azalması nedeniyle son buldu.

Belediye Başkanı Erkan Hayla, turlara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Aydın'da tarımsal sulama yapılacağından dolayı Kemer Barajı'nın kapakları açıldı ve su seviyesi düşünce tekne turlarımız sona ermek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Emeksiz - Kültür Sanat
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