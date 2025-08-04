İstanbul Festivalinde Jennifer Lopez Rüzgarı

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Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nin düzenlediği İstanbul Festivali, yarın dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez'i sahneye çıkaracak. Festival, 17 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi organizasyonunda düzenlenen İstanbul Festivali yarın Jennifer Lopez'i ağırlayacak.

Manifest ve DJ Diesel konserleriyle başlayan festivalde, hafta sonu sırasıyla Aleyna Tilki, Edis, Emre Yel ve Melike Şahin müzikseverlerle buluştu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival kapsamında yarın dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez sahne alacak.

Amerikalı şarkıcının sahne performansı için hazırlık çalışmalarının yapıldığı Yenikapı etkinlik alanında özel sahne sistemleri kurulurken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

İstanbul Festivali, 17 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Gastronomi alanında atıştırmalıklardan geleneksel tatlara, dünya mutfağından sokak lezzetlerine kadar geniş bir seçkinin bulunduğu festival alanında, ziyaretçiler FIBA standartlarında basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgar tüneli ve lunapark gibi eğlence imkanlarından yararlanabiliyor.

Kaynak: AA / Melik Fırat Yücel - Kültür Sanat
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