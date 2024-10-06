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İstanbul'da 'İz Bırakanlar' Ödül Töreni Gerçekleşti

İstanbul'da 'İz Bırakanlar' Ödül Töreni Gerçekleşti
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İstanbul'da düzenlenen 'İz Bırakanlar' ödül töreninde, sanat, spor, medya ve iş dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Demirören Haber Ajansı muhabiri Özlem Yurtçu Karabulut, sağlık haberleri alanında ödül aldı.

İSTANBUL'DA düzenlenen 'İz Bırakanlar' ödül töreninde, sanat, spor, medya ve iş dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Törende, Demirören Haber Ajansı'nın sağlık muhabiri Özlem Yurtçu Karabulut, iz bırakan sağlık haberleriyle ödül aldı.

Sanat, spor, medya ve iş dünyasından önemli isimler 'İz Bırakanlar' Zirvesi Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Taksim'de bir otelde düzenlenen ödül töreninin sunuculuğunu Ece Erken ve Dr. Ezgi Eryılmaz üstlenirken törene oyuncu Nevra Serezli, Erhan Yazıcıoğlu, Timur Erk, Ertem Şener, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek gibi birçok davetli katıldı. Gecede, Türk Tiyatrosu'na İz Bırakan Kadın Oyuncu Ödülü'nü Nevra Serezli, Türk Tiyatrosu'na İz Bırakan Erkek Oyuncu Ödülü'nü Erhan Yazıcıoğlu, TV Spor kategorisinde İz Bırakan Spor Yorumcu Ödülü'nü Ertem Şener, Türk Halk Müziği kategorisinde Yavuz Bingöl, TV-Dizi kategorisinde En İyi Çıkış Yapan Oyuncu İz Bırakan Ödülü'nü Betigül Ceylan aldı. Geçtiğimiz yıl geliştirdiği ameliyat tekniğini tıp literatürüne kazandıran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal da tıp alanında İz Bırakanlar ödülünün sahibi oldu.

DEMİRÖREN MEDYA'YA 4 ÖDÜL

Medya dünyasından isimlerin de yer aldığı gecede, sağlık haberleri kategorisinde yaptığı haberler ile iz bırakanlar ödülü Demirören Haber Ajansı'nın sağlık muhabiri Özlem Yurtçu Karabulut'un oldu. TV haberciliğinin parlayan ismi ödülünü Kanal D haber muhabiri İbrahim Konar, yazılı basın gazete kategorisinde gündem yaratan köşe yazıları ile iz bırakanlar ödülünü Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Fulya Soybaş Işık ve gündem yaratan magazin yazıları ile iz bırakanlar ödülünü Hürriyet Gazetesi Kelebek Yazarı Mehmet Üstündağ ödül aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat İstanbul Sağlık Sanat Medya Spor

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