İspanya'da sanat galerileri yüzde 21'lik KDV'yi protesto etmek için kepenk kapattı

İspanya genelindeki sanat galerileri, yüzde 21'lik KDV oranını protesto etmek için 7 Şubat tarihine kadar kepenk kapatma eylemi başlattı.

Çağdaş Sanat Galerileri Konsorsiyumunun çağrısıyla ülke genelinde başlatılan eyleme 200'den fazla sanat galerisinin katıldığı bildirildi.

"Hemen, kültürel KDV" yazılı pankartları dükkanlarına asarak kepenk indiren sanat galerisi sahipleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde sanat eserlerinin satışına uygulanan KDV oranlarıyla kıyaslandığında, bunun İspanya'da çok yüksek olduğunu belirtti.

Kurum içinden ve AB'den yapılan uyarılara rağmen hükümetin adım atmamasını eleştiren sanat galerileri, KDV'nin yüzde 5-8 aralığına düşürülmesini talep etti.

Çağdaş Sanat Galerileri Konsorsiyumu Başkanı İdoia Fernandez, basına yaptığı açıklamada, "KDV indirimi talebimizi uzun zamandır Kültür ve Maliye bakanlıklarına iletmemize rağmen bunun yapılmadığını gördük ve birkaç hafta önceki Konsorsiyum toplantısında kepenk kapatma kararı aldık. İspanya'da sanat galerilerindeki KDV oranı, diğer Avrupa ülkelerine göre çok yüksek. Ayrıca müzik, film ve tiyatro gibi diğer sanat dallarına kıyasla da çok büyük eşitsizlik var. Bu şekilde devam edemeyiz." dedi.

Konsorsiyumdan verilen bilgilerde, Fransa, İtalya, Almanya, Lüksemburg, Belçika ve Portekiz'de sanat galerilerine uygulanan KDV oranının yüzde 5 ila 8 olduğu belirtildi.

İspanya'nın en önemli çağdaş sanat fuarı olan ve Madrid'de yapılan ARCO, 4-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.