Hangzhou Asya Oyunları'nda Antik Yeşim Taşı Kültürü

Hangzhou Antik yeşim taşı kültürü Hangzhou Asya Oyunları'nda hayat buluyor

1. "Yucong"un çeşitli görüntüleri

2. Hangzhou kentinin çeşitli görüntüleri

5.000 yıllık Çin medeniyetine tanıklık etmiş Liangzhu kültürüne ait yeşim taşı, Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Hangzhou kentinde başlayacak olan 19. Asya Oyunları'nın başlıca kültürel unsurlarından biri haline geldi.

Meşaleler, madalyalar ve mekanların yanı sıra etkinlik maskotlarının başlarındaki süslerde yeşim taşı imgelerine rastlamak mümkün.

"Yucong" yahut başka bir deyişle "Yeşim Taşı Cong", Çin medeniyetindeki en erken kozmolojik model olma özelliğini taşırken, antik Liangzhu halkının evreni nasıl gördüğünü de yansıtıyor.

"Kendi kültürünüzde ne kadar derinleşirseniz, o kadar küresel hale gelirsiniz. Hangzhou'nun kültürel unsurlarının entegrasyonu, Asya Oyunları'nı ayırt edici ve benzersiz kılıyor.

Bu sayede Çin'in mükemmel geleneksel kültürünü ve Çin halkının kültürel özelliklerini daha çok kişinin anlamasını sağlayabiliriz. Bu suretle Çin kültürünü, özellikle de Liangzhu antik kentinin kültürünü daha iyi tanıtabiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hangzhou kentinden bildiriyor. (XHTV)