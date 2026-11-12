Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Halfeti'deki meslek kurslarındaki 450 kursiyerin yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halfeti'de HEM ve ADEM tarafından yürütülen 20 meslek kursuna 450 kursiyer katılıyor. Kaymakamlık bünyesindeki kurslarda kursiyerlerin yüzde 80'ini kadınlar oluştururken ilçe ekonomisine katkı ve sosyal hayata aktif katılım amaçlanıyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan 20 meslek kursunda 450 kursiyer eğitim alıyor.

Halfeti Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen meslek kursları, özellikle kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

HEM ve ADEM işbirliğiyle düzenlenen kurslarda farklı yaş gruplarından vatandaşlara mesleki eğitim imkanı sunulurken kursiyerlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, sosyal hayata katılmaları ve üretime katkı sağlamaları hedefleniyor.

Halfeti HEM Müdür Yardımcısı Özkan Yaşamış, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurslar aracılığıyla ilçe ekonomisine katma değer sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kursiyerlerin yüzde 80'inin kadınlardan oluştuğunu belirten Yaşamış, HEM bünyesindeki 20 kursta 250, ADEM bünyesinde ise 12 usta öğretici aracılığıyla 200 kursiyere eğitim verildiğini ifade etti.

Eğitim faaliyetlerinin vatandaşların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal hayata daha aktif katılmalarına ve özgüven kazanmalarına katkı sunduğunu anlatan Yaşamış, "Merkezlerimizde gerçekleştirilen bu eğitim faaliyetleri, vatandaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal hayata daha aktif katılmalarına, özgüven kazanmalarına ve üretken bireyler olarak kendilerini geliştirmelerine önemli katkılar sağlamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar

Bu görüntü sonrası harekete geçildi! Ortalık fena karışacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı

Motosikletiyle ilerliyordu, sonrası korkunç!
Devrim Özkan'dan Arap şeyhiyle 2,5 milyon dolarlık yemek iddiasına sert yanıt15

Arap şeyhiyle 2,5 milyon dolarlık yemek iddiası vardı! Ateş püskürdü
Aksaray'da eski eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren adam, gizlice aldığı anahtarla eve girmiş

Anahtarı gizlice almış! Nöbetten dönmesini evde bekleyip öldürdü
6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Bilgisayarından çıkan görüntüler korkunç

6 kadına uyku ilacı verip tecavüz etti! Skandalın görüntüsü de çıktı
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ayakta alkışlandı

Antalya bu konuşmayı ayakta alkışladı
Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat

Bu nasıl oyun! Görüntünün sonuna dikkat