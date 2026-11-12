Halfeti'deki meslek kurslarındaki 450 kursiyerin yüzde 80'ini kadınlar oluşturuyor

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan 20 meslek kursunda 450 kursiyer eğitim alıyor.

Halfeti Kaymakamlığı bünyesinde yürütülen meslek kursları, özellikle kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

HEM ve ADEM işbirliğiyle düzenlenen kurslarda farklı yaş gruplarından vatandaşlara mesleki eğitim imkanı sunulurken kursiyerlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, sosyal hayata katılmaları ve üretime katkı sağlamaları hedefleniyor.

Halfeti HEM Müdür Yardımcısı Özkan Yaşamış, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurslar aracılığıyla ilçe ekonomisine katma değer sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kursiyerlerin yüzde 80'inin kadınlardan oluştuğunu belirten Yaşamış, HEM bünyesindeki 20 kursta 250, ADEM bünyesinde ise 12 usta öğretici aracılığıyla 200 kursiyere eğitim verildiğini ifade etti.

Eğitim faaliyetlerinin vatandaşların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal hayata daha aktif katılmalarına ve özgüven kazanmalarına katkı sunduğunu anlatan Yaşamış, "Merkezlerimizde gerçekleştirilen bu eğitim faaliyetleri, vatandaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal hayata daha aktif katılmalarına, özgüven kazanmalarına ve üretken bireyler olarak kendilerini geliştirmelerine önemli katkılar sağlamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA