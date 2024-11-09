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Gümüşhane'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Gümüşhane'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi
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Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen doğa yürüyüşü, 200 öğrencinin katılımı ile Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası ekosistem hakkında bilgiler verildi.

Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğünce üniversite öğrencilerinin katılımıyla doğa yürüyüşü organize edildi.

Kent Ormanı'nda 4 kilometrelik parkurda düzenlenen yürüyüşe 200 öğrenci katıldı. Yürüyüşün ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere ekosistemin önemi hakkında bilgi aktardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğünce tahnit yapılan porsuk ve vaşağın da sergilendiği etkinlik, ikram ve eğlencenin ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, yürüyüşte katılımcılara kentin ekosistemi hakkında bilgi verildiğini, aynı zamanda da çevre temizliği yapıldığını söyledi.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Işıl Su Canpolat ise doğa yürüyüşünü düzenleyen ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Kültür Sanat
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