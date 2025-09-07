Görme Engelliler Tandem Bisikletle Pedal Çeviriyor

Bilecik'te görme engelliler, kılavuz sürücü eşliğinde iki kişilik tandem bisiklet kullandı.

Altı Nokta Körler Derneğince düzenlenen etkinlikte, kılavuz sürücü Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz'a "ayak" olan görme engelliler, tandem bisikletle pedal çevirdi.

Osmangazi Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen dernek üyeleri, Yavuz eşliğinde, tur attı.

Dernek Başkanı Çiler Kocaman, bireylerin farklılıklarıyla güçlenmesi amacıyla tandem bisiklet sürüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tandem bisikletle algıları değiştirmek için çalıştıklarını ifade eden Kocaman, şöyle konuştu:

"Kılavuz sürücümüz Bisikletliler Derneği İl Temsilcimiz ile belirli aralıklarla ben de kullanıyorum. Benim gibi bisiklet sürmek isteyen çok arkadaşımız var ama ilimizde sadece bir tane tandem bisiklet olduğu için arkadaşlarımız sıra beklemek durumunda kalıyor. Tandem bizim önümüzdeki rehber vasıtasıyla onunla aynı anda pedal çevirerek, ulaşımımızı sağlıyor. Böylece kişi bisiklete binme isteğine kavuşmuş oluyor. Görme engelli olmayanlar da tandem bisikleti tercih edebiliyor. Gören ve görmeyen bireyler olarak bir araya gelip bu bisikletlerle şehir içi ve şehirler arası gezilerle farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tandem bisikletlerin artmasını arzu ediyoruz. Ne kadar çok tandem bisiklet demek bizler için güzel etkinlikler demek."

Görme engelli Deniz Kobaklar ise bisikletle hem spor yaptıklarını hem de stres attıklarını ifade ederek, "Doğuştan görme engelli değilim. Daha önceden bisiklet kullanıyordum. Geçmişte kullandığım bisiklet anılarımı tandem bisikletle tekrar hatırlamak güzel. Spor amaçlı ve sosyalleşmek için tandem bisiklet bizler için çok iyi." diye konuştu.

Doğuştan görme engelli Aysun Kobaklar da pedal çevirdiğinde özgür hissettiğini, bisiklet sporunu yapabildiği için mutlu olduğunu ve ayrı bir keyif aldığını söyledi.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Yavuz ise engelli bireylerle pedal çevirmenin ayrı bir güzelliğinin bulunduğunu ifade etti.

Tandem bisikleti imece usulüyle 2021'de aldıklarını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Görme, zihinsel ve bedensel engellilerle kullanıyoruz. Ayrıca önemli gün ve haftalarda toplumda farkındalık oluşturmak için sürüşler gerçekleştiriyoruz. Birden fazla tandem bisikletimiz olursa pilot ve kılavuz arkadaşlarımız bireylerimize destek verirler. Bireylerimiz, sürüş sırasında bana teşekkür ediyorlar ve mutlu olduklarını dile getiriyorlar. Aynı zamanda hiç bisiklet kullanmasını bilmeyen, özgüvenini sağlamak isteyen kişiler de ilk önce tandem bisiklet sürdürüyoruz ve sonra bisiklet sürüşlerini öğretmeye çalışıyoruz."