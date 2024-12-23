Gölbaşı Belediyesinden çocukların fiziksel ve sosyal gelişimine yönelik proje

Gölbaşı Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla "FitKids" projesini başlatıyor.

Teknolojinin etkisi ve pandemi sonrası izole yaşam tarzı nedeniyle hareketsiz ve sosyal etkileşimden uzak yaşam süren çocuklara yönelik projeyle, 6-10 yaş arası çocukların sağlıklı ve aktif bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

"Kuvvetli Çocuklar Güçlü Yarınlar" sloganıyla yürütülecek proje kapsamında eğlenceli ve öğretici egzersiz programları düzenlenerek, çocukların sosyal bağlarının güçlendirilmesi ve fiziksel sağlıklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.???????

Günlük yaşamda kullanılan temel hareketlerin öğretilmesini kapsayan projede ayrıca, voleybol, futbol, basketbol, fitness ve cimnastik gibi branşlarda temel düzeyde eğitimler de verilecek.

Şehit Demet Sezen Spor Merkezi'nde düzenlenecek eğitimler için başvurular 26 Aralık 2024 Perşembe belediye ana merkez binasında alınacak, 4-5 Ocak 2025'te başlayacak kontenjanla sınırlı kurslar için Aralık 2018 öncesi doğumlu olma şartı aranacak.