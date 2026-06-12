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Marmara'nın yetenekli gençleri Balıkesir'de buluştu

Marmara'nın yetenekli gençleri Balıkesir'de buluştu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın Marmara Bölge Finali Balıkesir'de 350 yarışmacının katılımıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 11.'si düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları, Marmara Bölge Finali Balıkesir'de sona erdi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 350 yarışmacı katıldı. Marmara Bölgesi'nin farklı illerinden gelen yüzlerce genç, bilgi, şiir, ses ve tiyatro alanlarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Gençlik merkezleri aracılığıyla organize edilen ve il aşamasından bölge finallerine ardından Türkiye finallerine uzanan yarışmalar, gençlerin yalnızca yeteneklerini sergilemelerine değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal yönden gelişim sağlamalarına da katkı sundu. Organizasyon boyunca gençler, hem özgüvenlerini geliştirme hem de akranlarıyla güçlü iletişim kurma fırsatı yakaladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Bakanlığımızın gençlik odaklı vizyonu çerçevesinde, evlatlarımızın sadece sporda değil, sanat ve kültürde de kendilerini göstermelerini çok önemsiyoruz. Bu yarışmalar, gençlerimizin özgüven kazanmasında ve kendilerini en doğru şekilde ifade etmesinde büyük bir basamak olmuştur. Finalleri şehrimizde başarıyla tamamlamış olmanın ve bu enerjiyi Balıkesir'de hissetmenin gururunu yaşıyoruz. Katılan ve emek veren tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Yarışmalar sonunda derece elde eden gençlere ödülleri takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Karaca:

hep aynı şeyler işte bakanlık bunları her sene yapıyo ama ya somut sonuç nerde bunların çocuklara gerçekten bir yararı var mı yoksa sadece istatistik mi tutmak için fotoğraf mı çektirmek için yapılan etkinlikler bunlar bence

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Haber YorumlarıBülent Soylu:

güzel bir etkinlik olmuş gerçekten yaşlı ve genç kuşak bir arada olması önemli tabii hayvanlar da bu tür aktivitelerden yararlanabilse keşke çoğu zaman insanlar kendi aralarında yaşayıp doğayı unutuyo ama yine de gençlerimiz için iyi bir başlangıç olmuş

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Haber YorumlarıSüheyla Babacan:

eskiden böyle şeyler olurdu ama şimdi gençler sadece telefona bakıyo telefonlara bağlı bi nesil oldu artık bu tür etkinliklerin faydası sınırlı kalıyo bence böyle geleneksel şeylere ihtiyaç var ama gençler ilgi göstermiyodur

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