Marmara'nın yetenekli gençleri Balıkesir'de buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 11.'si düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları, Marmara Bölge Finali Balıkesir'de sona erdi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 350 yarışmacı katıldı. Marmara Bölgesi'nin farklı illerinden gelen yüzlerce genç, bilgi, şiir, ses ve tiyatro alanlarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Gençlik merkezleri aracılığıyla organize edilen ve il aşamasından bölge finallerine ardından Türkiye finallerine uzanan yarışmalar, gençlerin yalnızca yeteneklerini sergilemelerine değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal yönden gelişim sağlamalarına da katkı sundu. Organizasyon boyunca gençler, hem özgüvenlerini geliştirme hem de akranlarıyla güçlü iletişim kurma fırsatı yakaladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Bakanlığımızın gençlik odaklı vizyonu çerçevesinde, evlatlarımızın sadece sporda değil, sanat ve kültürde de kendilerini göstermelerini çok önemsiyoruz. Bu yarışmalar, gençlerimizin özgüven kazanmasında ve kendilerini en doğru şekilde ifade etmesinde büyük bir basamak olmuştur. Finalleri şehrimizde başarıyla tamamlamış olmanın ve bu enerjiyi Balıkesir'de hissetmenin gururunu yaşıyoruz. Katılan ve emek veren tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Yarışmalar sonunda derece elde eden gençlere ödülleri takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı