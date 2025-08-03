Gamze Hongur Altınok'tan Kadınlara İlham Veren Tasarımlar

Gamze Hongur Altınok'tan Kadınlara İlham Veren Tasarımlar
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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan tasarımcı Gamze Hongur Altınok, el emeğiyle hazırladığı plaj çanta setleri ve tasarımlarıyla kadınları üretime teşvik ediyor. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatına katkıda bulunmak amacıyla yaptığı çalışmalar, birçok kadını kendi üretimlerine yönlendirmekte.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan tasarımcı Gamze Hongur Altınok, el emeğiyle hazırladığı plaj çanta setleriyle kadınları üretime teşvik ediyor.

Özel sektörde 24 yıl insan kaynakları uzmanı olarak çalıştıktan sonra emekli olan, yılın 10 ayı İstanbul'da diğer ayları da Milas'ın Adabükü mevkisindeki yazlığında geçiren Altınok, tasarım yeteneğini keşfederek kadınlara ilham olacak tasarımlar yapmaya başladı.

Altınok, Türk el sanatlarından kırkyama tekniğini kot ceketlere uyarlayarak başladığı tasarım yolculuğunu şimdi el emeğiyle hazırladığı çanta setleriyle sürdürüyor.

Hazır sade bir şekilde aldığı, üzerine el emeğiyle süslediği plaj çantası setlerinde, şapka, ayna, tarak, yelpaze, bandana, toka ve süslenmiş takılar tasarlayan Altınok, tüm ürünlerini de farklı renklerde seçiyor.

Altınok, AA muhabirine, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılması gerektiğine inandığını söyledi.

Tasarımlarını kadınlarla paylaşıp onlara ilham olmaya çalıştığını belirten Altınok, tasarımlarını gören bazı kadınların kendi üretimine başladığını dile getirdi.

Yaptığı tasarım ve çalışmalarla kadınlarla arasında kuvvetli bağlar oluşturduğuna işaret eden Altınok, "Günümüzde kadınlar sosyal ve ekonomik hayata daha fazla katılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için bir taraftan el emeğiyle üretim yaparken, bir taraftan da ürettiklerimi kadınlara gösterip onlara örnek olmaya çalışıyorum. Çalışmalarımı gören kadınlar benden üretim konusunda destek istiyor." diye konuştu.

Altınok, bazı kadın arkadaşlarının kendi ürettiği ürünleri de sosyal medya üzerinden ya da günlük hayatta karşılaştıkları kişilere sattığını ifade etti.

Gamze Hongur Altınok'un çalışmalarından etkilenen ve kendisi de plaj çantası üretmeye başlayan Çiğdem Perese ise ürettiği ürünleri satmaya başladıkça mutlu olduklarını kaydetti.

Altınok, geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde satışa sunduğu şapka koleksiyonunun gelirini de Adıyamanlı depremzede Arzu Bayam'a bağışlamıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
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