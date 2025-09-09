Fener Alayı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı
FENER ALAYI DÜZENLENDİ
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayına katıldı. Gündoğdu Meydanı'na yürüyen fener alayındakiler, 350 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyledi. Düzenlenen fener alayı, Kültürk Park Lozan Kapısı'nda sona erdi.
Halil İbrahim KARABIYIK- Mert CONA/ İZMİR,
