Fener Alayı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı

Fener Alayı İzmir'de Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen fener alayına binlerce kişi katıldı. Katılımcılar 350 metrelik Türk bayrağı taşıyarak Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

FENER ALAYI DÜZENLENDİ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayına katıldı. Gündoğdu Meydanı'na yürüyen fener alayındakiler, 350 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyledi. Düzenlenen fener alayı, Kültürk Park Lozan Kapısı'nda sona erdi.

Halil İbrahim KARABIYIK- Mert CONA/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
