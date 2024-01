Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aydoğdu, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da Şimşekli Gece", "Spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" karesine oy veren Aydoğdu, "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse tercihini Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafından yana kullandı.

Anadolu Ajansına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumsallaşmış en önemli haber ağlarından birisi Anadolu Ajansı. Dünyanın ve Türkiye'nin her tarafında olan, al bayrağın dalgalandığı her yerde hizmet eden Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlarımız, Türkiye'de dünyanın her tarafında gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıp bizlere ve bütün dünyaya haberleri aktarmaya çalışıyorlar. Anadolu Ajansının her gün her yıl üzerine bırakarak geleceğe doğru kurumsal kimliğini güçlendirerek yürümesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak bizi gururlandırıyor. Başarılarınız daim olsun, inşallah hep güzellikleri resmetmeyi Cenabı Allah nasip etsin"

Aydoğdu, dünyanın her yerinden insanların huzurlu ve mutlu şekilde yaşaması temennisinde bulunarak, "Temennim, hiçbir şekilde savaşların olmaması, kanın dökülmemesi, insana dair her şeyin değerli kılınması ve bunun yaşamamıza yansıması. İnşallah 2024 yılında depremlerden, afetlerden, savaşlardan Cenabı Allah dünyamızı korusun." diye konuştu.