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Erzincan'da Engellilere Yamaç Paraşütü ve Rafting Etkinliği

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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik yamaç paraşütü ve rafting etkinliği düzenledi. Engellilere rafting ve yamaç paraşütü hakkında bilgi verildi ve etkinlikte engelliler heyecan dolu anlar yaşadı.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Engelliler Haftası kapsamında engellilere yönelik yamaç paraşütü ve rafting etkinliği düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ekşisu Mesire Alanı'na getirilen engellilere, Erzincan Doğa Sporları ve Gençlik Kulübü yetkilileri tarafından rafting ve yamaç paraşütü hakkında bilgi verildi.

Mesire alanındaki gölette rafting heyecanı yaşayan engelliler, daha sonra pilotlar eşliğinde 4-5 metre havalanarak kısa süre yamaç paraşütü yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, kuruluşta kalan ve kentte yaşayan engellilere yönelik rafting ve yamaç paraşütü etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Engelliler Haftası'nı dolu dolu geçirdiklerini anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Etkinliği düzenlememizdeki asıl amaç, sportif aktiviteler ile engelleri aşabileceğimizi göstermek. Bunu hissediyoruz ve yaşıyoruz. Bugün burada onlarla çok güzel bir gün geçiriyoruz. Yamaç paraşütü etkinliğinin yanı sıra onlarla rafting de yaptık. Sporla her türlü engeli aşacağımızı göstermek istedik."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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