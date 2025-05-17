Engelli Bireyler İçin Bisiklet Farkındalığı

Engelli Bireyler İçin Bisiklet Farkındalığı
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Bilecik'te düzenlenen 'Farkındayım, bisiklete binebiliyorum' etkinliği ile engelli bireylerin bisiklet kullanabilmesi için farkındalık oluşturuldu. Doğuştan görme engelli Başkan Çiler Kocaman, tandem bisiklet ile gezinti yaparak vatandaşlara erişilebilirlik konusunda bilinçlenmeleri gerektiğini anlattı.

Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi ile Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciği işbirliğinde "Farkındayım, bisiklete binebiliyorum" etkinliği düzenlendi.

Doğuştan görme engelli Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Çiler Kocaman, Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz ile engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak "tandem bisiklet"le farkındalık oluşturmak amacıyla Tevfikbey Caddesi'nde bisikletle gezinti yaptı.

Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla röportaj yaparak, tandem bisikleti hakkında bilgi verdi.

Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, engelli bireylere yönelik vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

"Farkındayım, bisiklete binebiliyorum" adlı etkinliğin de vatandaşların dikkatini çektiğini anlatan Kocaman, "Tandem bisiklete binebiliyorum. Görme engelli birisinin bisiklet kullanmasına şaşıran vatandaşlarımız oldu. Bisiklete binmek güzel, kullanırken eğleniyorum. Bisikletle turlamak güzel. Erişilebilirlik konusunda halkımızı bilinçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Dernek Başkanı Yavuz da tandem bisikletle caddede sürüş gerçekleştirdiklerini dile getirerek, tandem bisikletle farkındalık çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Kültür Sanat
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