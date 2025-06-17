Eğrisu Yaylası'nda Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Eğrisu Yaylası'nda, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Eğrisu Yaylası'nda karla mücadele çalışması yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını yüksek rakımlı bölgelerde sürdürüyor.

Mayıs ayında ilçenin Avusor ve Kavrun yayla yollarında yürütülen çalışmaların ardından ekipler haziranda Eğrisu Yaylası'nda çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı güzergahta iş makineleriyle yolu ulaşıma açmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Kültür Sanat
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