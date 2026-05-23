Didim'de turizm sezonu hazırlıkları masaya yatırıldı

Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden olan Didim ilçesinde de turizm sezonu öncesi düzenlenen toplantıda, sektörün talep ve beklentileri ele alındı.

Aydın Valisi Osman Varol başkanlığında Didim'de Turizm Danışma ve Sezon Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. Didim'de düzenlenen toplantıya turizm sektörünün temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Turizm sezonu öncesinde yapılan hazırlıkların ele alındığı toplantıda, bölge turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri dinlenirken, yapılan istişareler sonucunda turizm faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi adına atılacak adımlar görüşüldü. Vali Varol, turizm sezonunun verimli geçmesi için gerekli çalışmaların hızla yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla ilgili kurumlara talimat verdi. - AYDIN

