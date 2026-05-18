Develi'de "Çocuk Dağcılar Festivali" düzenlendi

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen 2. Çocuk Dağcılar Festivali'nde yaklaşık 500 çocuk ve ailesi, Erciyes eteklerinde parkur oyunları ve sportif etkinliklerle doğayla buluştu.

Develi Belediyesi ve Develi Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü tarafından düzenlenen festival, Erciyes Dağı eteklerindeki Beleşme Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 500 çocuk ve ailelerinin katıldığı festivalde, çocuklara yönelik 20 kategoride parkur oyunları ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Çocuklar, oyun parkurlarında hem yarıştı hem de takım çalışmasına dayalı etkinliklere katıldı.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, burada yaptığı konuşmasında, çocukların sosyal ve sportif faaliyetlerle gelişiminin önemli olduğunu söyledi.

Çocukların doğayla iç içe, sporla büyümesini önemsediklerini anlatan Şengül, ailelerin de katılım göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Develi Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü Başkanı Emrah Doğan ise festivalin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Doğanın çocuklar için önemli olduğunu belirten Doğan, "Çocuklarımızı erken yaşta doğa sporlarıyla buluşturmak istiyoruz. Hem eğitici hem eğlenceli bir organizasyon oldu. Bu çok değerli." dedi.

Kaynak: AA / İlhan Bayer
