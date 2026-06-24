İş yerleri yıkılan depremzede tespihçiler, meraklılarını seyyar tezgahlarda ağırlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerleri yıkılan Malatyalı tespihçiler, kent merkezinde kurdukları seyyar tezgahlarda mesleklerini sürdürmeye çalışıyor.

Depremler öncesinde Söğütlü Camisi altındaki iş yerlerinde faaliyet gösteren tespihçiler, şimdi kent merkezindeki İsmail Tillioğlu İş Merkezi'nde her sabah tezgah açıyor.

Esnaf, gün içinde tespih meraklılarını iş merkezindeki çay evinde ağırlarken, bir yandan zarar gören tespihlerin onarımını yapıyor, diğer yandan da farklı renk ve çeşitlerdeki tespihleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Esnaf Naim Zeki, AA muhabirine, depremlerin ardından farklı noktalarda tezgah açtıklarını, son olarak ise iş merkezinde bir araya geldiklerini söyledi.

Tespih meraklılarına hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirten Zeki, "Önceden tespih merakım vardı. Emekli olduktan sonra seyyar tespihçiliğe başladım. Çarşıda hobi olarak tespihlerle uğraşıyoruz. Daha önce Söğütlü Camisi'nin yanında tezgah açıyorduk. Depremden sonra başka bir yerde tezgah açtık, en son buraya geldik. Belediyemiz keşke seyyar tespihçiler için küçük kulübeler şeklinde uygun bir yer ayarlayabilse." dedi.

Esnaf Hüseyin Bora da babadan kalma mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu işe seyyar başladık, daha sonra dükkanlarımız oldu ama depremlerde yıkıldı. İşimizi burada sürdürüyoruz." diye konuştu.

Tespih meraklısı Fethiye Avar ise Almanya'da yaşadığını, Malatya'ya geldiğinde tespihlerine onarım yaptırdığını anlattı.

Antika merakı bulunduğunu da dile getiren Avar, "Esnafla caminin önünde tespih satarken tanıştım. O zamanlardan beri benim de merakım vardı. Şu an 150 tespihim var ama depremden sonra herkes dağıldığı için her biri farklı yerlere gitti. Esnafı bulmak çok zorlaştı. Yerlerini bulamıyordum, tekrar buldum." ifadelerini kullandı.