Demirci'nin halıcılık geleneği 120 yıllık okulda yaşatılacak

Ayasofya'dan Selimiye'ye kadar birçok önemli ibadethanenin halılarının dokunduğu Manisa'nın Demirci ilçesinde, köklü halıcılık geleneği 120 yıllık tarihi okul binasında yaşatılacak.

Osmanlı döneminde 1905 yılında okul olarak inşa edilen tarihi bina, Demirci Belediyesince hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Demirci Halısı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi Projesi"yle halı müzesi ve dokuma merkezi haline getirilecek.

Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülecek, Demirci Kaymakamlığı ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün paydaş olduğu proje kapsamında, geçmişte Abdurrahman Şerefbey İlkokulu olarak hizmet veren yapı, bakım ve onarım çalışmalarının ardından "Demirci Halı Merkezi" adıyla ilçeye kazandırılacak.

Üretim, eğitim ve tanıtım bir arada

Toplam 4 milyon 607 bin lira bütçeye sahip projeye Demirci Belediyesi de eş finansman sağlayacak.

Merkez bünyesinde geleneksel el halısı tezgahları kurulacak, dokuma ve deneyimleme atölyeleri hayata geçirilecek.

Toplam 348 metrekare kapalı alana sahip tarihi binada karşılama ve el sanatları satış alanı, kültürel sergi salonu, teşhir salonu ve halı dokuma deneyimleme atölyesi yer alacak. Merkez hem tanıtım hem de üretim işleviyle ziyaretçilere açık olacak.

Proje kapsamında özellikle kadınlara yönelik halı dokuma ve yöresel halı deseni çizimi eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından kadınların el halısı dokuyarak gelir elde etmeleri, üretim ve istihdama katkı sağlamaları da hedefleniyor.

Ayrıca merkezde kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri alanlar oluşturulacak.

Tarihi halıların sergilendiği müze olacak

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AA muhabirine, halıcılık açısından çok özel bir yere sahip olduklarını söyledi.

Okul binasının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Kara, şöyle konuştu:

"Eski Abdurrahman Şeref Bey İlkokulu, Osmanlı Devleti eseri 120 yıllık bir geçmişi var. Şimdi bu tarihi binayı Demirci halıcılığını geçmişten geleceğe taşıyacak bir müzeye dönüştürüyoruz. Bu müze de dokuma atölyesi olacak ve eski tarihi halılarımız sergilenecek. Önemli camilerin halılarını dokuyan bir ilçe olmamıza rağmen tüm bu el emeği ürünlerimizi sergileyecek bir yerimiz yoktu. Şehrimize gelen misafirlerimizi bu müzede Demirci halısını her yönüyle tanıtarak sektöre katkı sunmayı hedefliyoruz."

Kara, Ocak 2026'da başlaması planlanan restorasyon çalışmalarının 2027 yılının ortalarında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

İlkokulda 1966-1993 yılları arasında 27 yıl öğretmenlik yapan İhsan Kaygısız ise projenin hayata geçmesiyle el halıcılığının ivme kazanacağına inandığını ifade etti.

Müzeye dönüşecek olan okulun tarihi bir geçmişe sahip olduğunu dile getiren Kaygısız, "Okul, Osmanlı döneminde inşa edilmişti, 1970 yılındaki depremde üst katı zarar gördü. 2005 yılına kadar tek katlı olarak eğitime devam etti. Bir süredir atıl durumda olan eski okulun müze olması Demirci'ye büyük katkı verecektir." diye konuştu.