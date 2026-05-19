Çankırı'da 19 Mayıs coşkusu

Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı, çelenk sunumu, saygı duruşu ve öğrencilerin judo ile jimnastik gösterileriyle kutlandı.

Çankırı'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Çankırı'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı çerçevesinde kutlama programları Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonundaki kutlama programına geçildi.

Törende günün önemini anlatan konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı gün olduğunu dile getirdi. Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından judo ve jimnastik gösterileri yapıldı. Törene, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
