Bolu'da çiftçilere destekler hakkında bilgilendirme yapıldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, çiftçiler verilen destekler konusunda bilgilendirildi.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Öğretmenler Lokalinde eğitim düzenlendi.

Eğitimde, bu yıl çiftçilerin hangi desteklerden yararlanacağı, ekipman ve hayvan barınağı yapımı konusunda bilgi verildi.

Çiftçilere, Kırsal Kalkınma Desteklemelerine son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu belirtildi.