Bodrum Altın Mozole Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bodrum Altın Mozole Ödülleri sahiplerine teslim edildi.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen etkinlik, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlendi.

İş ve sanat dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği törende, kültür ve sanat, konaklama, gastronomi, denizcilik, başarılı sporcu, doğa ve sürdürülebilirlik ile eğlence gibi kategorilerde birçok kişi ve kuruma ödül verildi.

Törene katılan ressam Devrim Erbil'e de özel ödül verildi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurçe Erben Hakan ve BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Uysal'ın konuşma yaptığı törenin sunuculuğunu televizyoncu ve sunucu Mesut Yar üstlendi.

BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise törende yaptığı konuşmada, ilk kez düzenlenen etkinlikte yıllardır Bodrum'un yaşamına, kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına değer katmış işletmecileri, isimleri, insanları onurlandırmak istediklerini söyledi.

Ödül töreni toplu fotoğraf çekilmesi ve düzenlenen konserin ardından sona erdi.