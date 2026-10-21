Bingöl'de kadınların bakır işlemeleri Kahire'deki 8. Turathna Fuarı'nda sergilendi

Bingöl Aile Destek Merkezi-2'de (ADEM-2) Bakır İşlemeciliği Kursu'na katılan kadınların hazırladığı ürünler, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 8. Turathna El Sanatları ve Geleneksel Zanaatlar Fuarı'nda sergilendi.

Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi-2'de kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve üretime katılımlarını desteklemek amacıyla yürütülen Bakır İşlemeciliği Kursu, Bingöllü kadınların el emeğini uluslararası bir organizasyona taşıdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle hayata geçirilen "Kadın Üretiyor Bingöl Kazanıyor" projesi kapsamında Aile Destek Merkezi-2'de uygulanan Bakır İşlemeciliği Kursu'nda eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan çok sayıda bakır işlemeli ürün, sergilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderildi. Bakanlık, bu ürünleri Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 8. Turathna El Sanatları ve Geleneksel Zanaatlar Fuarı'nda sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı