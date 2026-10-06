Bergama Arasta Çarşısı'nda 6 kundura ustası çırak yetişmemesine rağmen çalışıyor

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İzmir'in Bergama ilçesindeki Arasta Çarşısı'nın kunduracıları, değişen üretim modelleri ve tüketim alışkanlıklarına rağmen tezgahlarının başında çalışmaya devam ediyor.

Çarşıdaki 6 kundura ustası, dükkanlarında eskiyen, yırtılan ayakkabıların tamiri ve bakımını yapıyor.

Erol Akdere (72), AA muhabirine 1968'den beri kunduracılığın içerisinde olduğunu, ortaokuldan sonra da bu işe yöneldiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıl ayakkabı imalatı yaptığını belirten Akdere, büyük atölye ve fabrikalarla rekabet edemeyince tamirciliğe geçtiğini anlattı.

Arasta'da çalışan 55 yaşındaki Önder Tunç da 10 yaşında başladığı kunduracılıkta 45 yılı geride bıraktığını ifade etti.

Eskiden ayakkabı imalatı yaptığını dile getiren Tunç, "Müşteriler kimi zaman ayağının alıştığı, sevdiği ayakkabıyı atmak istemediği için kimi zaman da ekonomik nedenlerle tamir ettiriyor. Bugün en çok spor ayakkabılar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Tunç, mesleğin en önemli sorunlarından birinin de çırak yetişmemesi olduğunu sözlerine ekledi.

Ustalardan Ömer Gezer (55) ise dükkanın babasından kaldığını kaydetti.

Gezer, babasının 40 yıl önce vefatının ardından dükkanı kendisinin işlettiğini belirterek, baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA