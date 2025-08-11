Bedensel Engelli Nisanur'un Yamaç Paraşütü Hayali Gerçekleşti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki bedensel engelli Nisanur Arapoğlu'nun yamaç paraşütü ile uçma hayali, Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü işbirliğiyle gerçek oldu. Nisanur'un mutluluğu ailesi tarafından paylaşıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bedensel engelli 21 yaşındaki Nisanur Arapoğlu'nun yamaç paraşütüyle uçma hayali gerçeğe dönüştü.
Kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Nisanur Arapoğlu, aynı mahallede bulunan yamaç paraşütü pistinden uçmak istediğini Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (GASHAK) yetkililerine iletti.
Piste getirilen Arapoğlu, uçuş eğitmeni Kaderim Boyacı ile pisten havalanarak hayalini gerçekleştirdi.
Baba Abdullah Arapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Kültür Sanat