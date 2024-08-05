Aydın Germencik'te Yaz Eğitimleri Devam Ediyor
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor. Öğrenciler merkezde resim, halk oyunları, keman, piyano, etkili ve hızlı okuma ile zeka oyunları eğitimlerine katılıyor. Germencik Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın, öğrencilerin kurslara ilgi gösterdiğini ifade etti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Ortaklar Genç Ofis'te yaz eğitimleri devam ediyor.
Öğrenciler merkezde resim, halk oyunları, keman, piyano, etkili ve hızlı okuma ile zeka oyunları eğitimlerine katılıyor.
Germencik Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Coşkun Parlakyalçın, öğrencilerin kurslara ilgi gösterdiğini ifade etti.