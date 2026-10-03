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Aydın'da turizm sektörü toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında yapıldı

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Aydın'da turizm sektörü toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında yapıldı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen Turizm Sektör Toplantısı'nda, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin turizme kazandırılması ve marka değerinin güçlendirilmesi ele alındı. Toplantıda sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Turizm Sektör Toplantısı'nda, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin turizme kazandırılması ve turizmde marka değerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Aydın'da turizm sektörünün mevcut durumu ve kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği Turizm Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, Aydın'ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin turizm potansiyeline kazandırılması konusunda yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Kentin güçlü bir turizm markası haline gelmesine yönelik adımların da değerlendirildiği toplantıda, sektörün gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca turizm sektöründeki paydaşlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, Aydın'ın marka değerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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