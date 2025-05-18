Aydilge, Samsun'da Yağmur Altında Konser Verdi

Aydilge, Samsun'da Yağmur Altında Konser Verdi
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Şarkıcı Aydilge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da konser verdi. Yağmur altında sevilen şarkılarını söyleyen Aydilge, müzikseverlerle buluştu.

Şarkıcı Aydilge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun'da konser verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesince Batıpark'ta organize edilen konserde Aydilge, sevilen şarkılarını sağanak altında söyledi.

Aydilge, yağış nedeniyle konserin geç başladığını belirterek, gecikmeden dolayı özür diledi.

Samsunlular ise yağmura rağmen Aydilge'ye şarkılarında eşlik etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yunus Cebeci, Aydilge'ye çiçek vererek, şehrin simgelerinden Onur Anıtı'nın biblosu ve Samsunspor forması hediye etti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Kültür Sanat
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