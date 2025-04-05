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Ankara'da Engel Atlama Yarışması Heyecanı

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Ankara'da 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Engel Atlama Yarışma Programı' atlı polis eğitim merkezi ev sahipliğinde başladı. Yarışma, polis binicilerinin farklı yüksekliklerdeki engelleri aşarak fiziksel ve psikolojik dayanıklılıklarını test ettikleri bir etkinlik olarak dikkat çekti.

Ankara'da "Engel Atlama Yarışma Programı" başladı

ANKARA - Ankara'da 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "Engel Atlama Yarışma Programı" başladı.

Atlı Polis Eğitim Merkezi, "Engel Atlama Yarışma Programı"na ev sahipliği yaptı. 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen program, binicilik sporunun heyecanını polis teşkilatının katılımıyla bir araya getiriyor. Farklı zorluk seviyelerinde toplam dört farklı yükseklikteki engelleri aşan polis binicileri, izleyicilere adeta görsel bir şölen sunuyor.

Bugün başlayan programda, biniciler 70, 80, 90 ve 100 santimetre yüksekliğindeki engelleri geçmeye çalışıyor. Yarışma, katılımcıların hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılıklarını test etme fırsatı sunuyor. Yarışmada binicilerin çeviklik ve becerilerine de dikkat çekiliyor.

Polis teşkilatının katkısı ve toplumsal etki

Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, hem binicilik sporunun tanıtımına katkı sağlıyor hem de polis teşkilatının toplumla olan bağlarını güçlendiriyor. Yarışma programı, özellikle gençlerin spora olan ilgisini artırmayı amaçlarken, aynı zamanda polislerin görevlerinin zorluklarını ve fiziksel yeterliliklerini halkla paylaşmalarına olanak tanıyor.

Katılımcılara özel şölen

İzleyiciler yarışmaya katılan polis memurlarının engelleri aşarken gösterdiği beceri ve ustalığı hayranlıkla izledi. Bu anlamlı etkinlik, polis teşkilatının yalnızca güvenliği sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda spor ve fiziksel etkinliklere de büyük önem verdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Programı Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Ankara İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya'da seyretti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Kültür Sanat
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