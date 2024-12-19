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Akçaabat'ta Doğal Boya ile Halı Dokuma Kursu

Akçaabat'ta Doğal Boya ile Halı Dokuma Kursu
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aronya bitkisinden elde edilen doğal boya ile halı dokuma kursunda iplikler boyandı. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, proje kapsamında kadınların emeğinin önemine vurgu yaptı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aronyadan elde edilen boya ile halı dokumada kullanılan iplikler boyandı.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçahasat Tesislerinde işlenen aronya bitkisinin atıklarından elde edilen doğal boya ile halı dokuma kursundaki iplikler boyandı.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kursu ziyaret ederek, kurs eğitmeni Ülker Tosun'dan bilgi aldı.

Tosun, koyun yünlerinin temizlenip taranmasıyla başlayan sürecin iplik eğirmek ve boyanmasıyla devam ettiğini anlattı.

Ekim ise aronya bitkisiyle yapılan doğal boyama ve geleneksel motiflerin geçmişle gelecek arasında bir köprü kurduğunu belirterek, "Projenin kadınlarımızın emeğiyle hayat bulması ise ayrı bir gurur kaynağı. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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