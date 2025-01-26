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ADÜ Öğrenci Toplulukları, ÜNİDES Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

ADÜ Öğrenci Toplulukları, ÜNİDES Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden 7 öğrenci topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek programı ÜNİDES'ten faydalanacak. Projelerle gençlerin sağladığı imkanlardan yararlanmaları teşvik ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden (ADÜ) 7 öğrenci topluluğunun projesi destek almaya hak kazandı.

Aydın Gençlik Merkezi Müdürü İmren Dargın, ADÜ Genç Ofis'te düzenlenen toplantıda üniversitenin Tıp Drama ve Tiyatro Topluluğu, Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Aydın Öğrenci Topluluğu, Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Topluluğu, Matematik Topluluğu, Bilimsel Araştırma Topluluğu, Aydın Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği, Adnan Menderes Üniversitesi Folklor Türk Dansları Gösteri ve Yarışma Topluluğu'nun destek almaya hak kazandığını söyledi.

Toplulukları tebrik eden Dargın, öğrencilerden projelerle Bakanlığın gençlere sağladığı imkanlarından faydalanmalarını istedi.

Projeleri kabul edilen Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği Aydın Öğrenci Topluluğu'nun proje koordinatörü Umut Deniz Akkoyun proje kapsamında veteriner hekimlikte kadın olmak ve veteriner hekimliğin toplumda değeri konularında panel düzenleyeceklerini, çıkacak sonuçları raporlayıp ilgili sivil toplum kuruluşları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndereceklerini söyledi.

ADÜ Tıp Drama ve Tiyatro Topluluğu'nun proje koordinatörü Emir Göktekin de Umut Tiyatrosu projelerinin kabul edildiğini belirterek, bu kapsamda Hatay'da konteyner kente giderek çocuklarla çeşitli etkinlikler yapacaklarını anlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat
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