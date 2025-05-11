Adana'da Motosiklet Festivali Coşkusu
Yumurtalık Belediyesi tarafından düzenlenen motosiklet festivali, 81 ilden gelen misafirlerle Zeytinbeli Sahili'nde gerçekleştirildi. Festivalde motosiklet gösterileri ve konserler dikkat çekti.
Adana'da Yumurtalık Belediyesince "Motosiklet Festivali" gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Motosiklet Kulübü işbirliğinde organize edilen festival, Zeytinbeli Sahili'nde motosiklet tutkunlarını ağırladı.
Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, festivaldeki konuşmasında, "81 ilden gelen misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Festivalimiz, doğa, tarih ve denizle iç içe unutulmaz anlara sahne oldu." dedi.
Festivalde motosiklet gösterileri, konserler ve spor müsabakaları gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Kültür Sanat