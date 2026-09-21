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ABD'li ve Ege'li turizmciler İzmir'de yeni işbirlikleri için bir araya geldi

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ABD'li seyahat acentelerinin yetkilileri, Ege Bölgesi'ndeki acente ve turizm sektörü temsilcileriyle yeni işbirlikleri için İzmir'de buluştu. TGA ve THY koordinasyonunda Konak'ta düzenlenen etkinlikte İzmir'in turizm olanakları ve işbirliği fırsatları görüşüldü.

ABD'li seyahat acentesi yetkilileri ile Ege Bölgesi'nin acente ve turizm sektörü temsilcileri, yeni işbirlikleri için İzmir'de bir araya geldi.

Konak ilçesindeki bir otelde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Hava Yolları (THY) koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe yerli ve yabancı turizmciler katıldı.

TGA Etkinlikler ve Ağırlamalar Direktörü Sinem Özyalçın, TGA'nın tanıtımı, turizm alanındaki çalışmaları, Türkiye ve İzmir'in turizmdeki önemi hakkında sunum gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Sadık Doğruer, gazetecilere TGA'nın destekleriyle İzmir'in kültürü, tarihi, turizmi ve gastronomisiyle ilgili rotaların belirlendiğini, bu çalışmaların İzmir'in turizmine katkısı olacağını belirtti.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler de TGA'nın Türk turizminin gelişmesi ve tanıtımında büyük adımlar attığını söyledi.

İşler, kentin kültürel ve tarihi değerlerini tanıtmak ve dünya turizmindeki pazar payını artırmak için bu toplantıların gerçekleştirildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Amerika uzak olmasına rağmen pazar payında eksik olan bir yanımızdı. İzmir'de bu noktada Amerikalılara son derece uyan bir ürün. Özellikle gastronomi, tarih konusunda ve güneş zenginliğinden dolayı. Ama en büyük özelliğimiz Ege'de gastronomi, tarih ve din turizmindeki gücümüzdür. Özellikle burayı vurguladık."

Acente sahiplerinden Hande Arslanalp de toplantıların önemine değinerek, "Gittiğimiz fuarlarda İzmir'i, Türkiye'yi tanıtıyoruz ancak onları buraya getirmek, TGA'nın organizasyonu çok önemli. İzmir birçok öğeyi içinde barındıran bir destinasyon. Hem inanç hem deniz, kum hem de gastronomi turizmi açısından çok değerli bir bölge." ifadelerini kullandı.

Programda ABD'li acente yetkilileri ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde İzmir'in turizm olanakları, yeni tur programları ve işbirliği fırsatları ele alındı.

Kaynak: AA
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