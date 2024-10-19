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81 İlde Eş Zamanlı Orman Temizliği Etkinliği Düzenleniyor

81 İlde Eş Zamanlı Orman Temizliği Etkinliği Düzenleniyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle Aydın'da Çine'de gerçekleştirilecek orman temizliği etkinliği, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak. Etkinlik, orman yangınlarını önlemek ve doğayı temizlemek amacıyla düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yarın 81 ilde eş zamanlı yapılacak orman temizliği Aydın'da Çine'de gerçekleştirilecek.

Aydın Gençlik Merkezi üyesi Rabia Ersara, yaptığı açıklamada, orman yangınlarını önlemek ve geri dönüştürülemeyen atıkları toplayıp doğadan arındırmak için bir araya gelecekleri Çine Kavşit Mahallesindeki ormanlık alandaki etkinliğin saat 11.00'de başlayacağını söyledi.

Ersara, tüm gönüllüleri etkinliğe davet etti.

Gönüllü gençlerden Şevval Nur Çam da Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenecek ormanlar için el ele etkinliğe doğayı, çevreyi seven herkesi bir arkadaşıyla beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Özer - Kültür Sanat

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