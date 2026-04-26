"7 Bölge 7 Renk" ayakta alkışlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aşık Sümmani Kültür Merkezi ile Erzurum Kültür Turizm Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle hazırlanan "Erzurum'da Anadolu'nun Renkleri" temalı halk oyunları programı beğeni topladı.

Program; öğrenciler, emniyet mensupları, askeri personel, sağlık çalışanları, milli eğitim personeli ve çeşitli kamu kurumlarında görev yapan bireylerden oluşan 60 kişilik ekip tarafından icra edildi. Katılımcılar, Aşık Sümmani Kültür Merkezi ile Erzurum Kültür Turizm Spor Kulübü bünyesinde hafta sonları düzenlenen kurslara katılarak titizlikle hazırlandılar.

"7 Bölge 7 Renk" temasıyla sahnelenen programda; Erzurum Kadın Barları, Erzurum Erkek Barı (koreografili Başbar ve Hançer Barı), Gaziantep yöresi, Artvin Atabarı, Elazığ Çayda Çıra, Kars Kafkas oyunları, Van yöresi halk oyunları ile İzmir Zeybek gösterileri sahnelendi. Ayrıca Erzurum yöresine ait Köroğlu Barı, Dello Bari, Çerkez Barı ve "Deli Kız Sinin Geliyor" orta oyunu izleyicilerle buluşturuldu.

Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan program, farklı meslek gruplarından bireyleri aynı sahnede buluşturarak birlik ve beraberlik mesajı verirken, sergilenen performanslar izleyiciler tarafından büyük beğeniyle takip edildi.

Programa Vali Aydın Baruş, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
