4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı Adana'da Açıldı

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "4. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" kapılarını açtı.

Vali Yavuz Selim Köşger, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, festivalin ve fuarların Adana'ya yakıştığını söyledi.

Adana'nın tespih sanatında öne çıktığını belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Fuarla Adana'ya yeni ufuk ve vizyon kazandırıldı. 20 yabancı firma stant açtı. Birçok ülkeden ziyaretçi ve katılımcımız var. Adana adına gurur duyulacak bir durum. Bu etkinliklerde şehrin iyi tanıtılması, otelcisinden restoranına, taksicisinden tüm esnafına kadar herkesin bu hareketlilikten faydalanması gerekir. Bu canlılığı sağladıkları için tespihçi kardeşlerimize, onların derneklerine ve federasyonlarına teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de organizasyonun tespih sanatını ve kültürel zenginlikleri tanıtma noktasında önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye Tesbihçiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Onursal Başkanı Nasır Fidan ise fuarın dünya çapındaki çok sayıda tespihçi ve tespih tutkununu bir araya getirdiğini belirtti.

Fuarda 250'den fazla standın yer aldığını anlatan Fidan, "Ülkemizin 71 ilinden, ayrıca Orta Doğu ve Avrupa'dan olmak üzere bine yakın katılımcı fuarda yer alacaktır. Her katılımcının bu deneyimden büyük keyif alacağına yürekten inanıyoruz. Fuara katılan ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Organizasyona katılan işletmecilerden Ömer Daş, herkesi fuara beklediklerini ifade ederek, "Fuarda onlarca tespih çeşidi başta olmak üzere birçok farklı ürün yer alıyor. Burada 1000 liradan 100 bin liraya kadar çeşitli fiyatlarda tespihler bulmak mümkün. Tüm tespih severleri fuarımıza bekliyoruz." dedi.

Zonguldak'tan fuara katılan tespihçi Furkan Ertuğrul ise fuarın ticaret için önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve katılımcılar, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi. Fuara katılanlar, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Fuarda özel olarak üretilen 1,5 ton ağırlığındaki tespih de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik, 14 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.