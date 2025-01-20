Üye Girişi
Haberler
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

39 Yıldır Çaydanlık Tamiri Yapıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 80 yaşındaki Zeki Yılmaz, 39 yıldır çaydanlık tamiri yaparak geçimini sağlıyor. Çocuklarının bu mesleği bırakmasını istemesine rağmen hala işine devam eden Yılmaz, günlük ortalama 5-6 çaydanlık tamir ediyor.

Ekmeğini 39 yıldır çaydanlıktan kazanıyor

SAMSUN - Samsun'da 80 yaşındaki Zeki Yılmaz, 39 yıldır geçimini "çaydanlık tamiri" işinden sağlıyor.

İlkadım ilçesindeki 20 metrekarelik dükkanda çaydanlık tamiri yapan 2 çocuk babası Zeki Yılmaz, çocuklarının mesleği bırakmasını istemesine rağmen hala bu işine devam ediyor. Günlük ortalama 5-6 çaydanlık tamir eden Yılmaz, aynı zamanda yanında çalışacak kimse bulamamaktan şikayetçi.

"İlk ben başlattım"

Zeki Yılmaz, "39 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yanımda çalışacak bir adam bile yok. Demliklerin yanmış, yıkılmış yerlerini sıfır yaparak veriyorum. Köyümden çalışacak bir adam bile gelmiyor. 39 yıldır bu dükkanın içindeyim. Tek başınayım. Hurdadan aldıklarımız da var. Onları da yaparak satıyoruz. Samsun'da bu işi yapanlar var fakat 39 sene önce ilk ben başlattım. Samsun'da benim gibi yapan yok. Ölsem burada çocuklarım bir günde hepsini hurdacıya verecekler. Çocuklarım bile 'bırak baba' diyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Kültür Sanat
img

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
img

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Tutukluluğuna itiraz edilmişti! Mahkeme kararını verdi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.