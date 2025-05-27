12 Yaşındaki Muhammed Ünal'ın Muslera Hayali

12 Yaşındaki Muhammed Ünal'ın Muslera Hayali
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Ankara'da bir ortaokulda düzenlenen resim sergisinde 12 yaşındaki Muhammed Ünal, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'yı resmetti. Ünal, resmini Muslera'ya elden teslim etmenin hayalini kuruyor.

Hayran kalbiyle çizdi: 12 yaşındaki Ünal'ın en büyük hayali Muslera'ya resmini vermek

ANKARA - Ortaokul öğrencisi Muhammed Ünal, Fernando Muslera'yı resmetti, hayali ise resmini elden teslim etmek.

Ankara'nın Evren ilçesinde bulunan Eti Holding Ortaokulu'nda resim sergisi düzenlendi. Resim sergisi için ortaokul öğrencileri kendi becerileriyle çeşitli resimler yaptı. 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Muhammed Ünsal ise Galatasaray Futbol Kulübü'nün kalecisi olan Fernando Muslera'yı resmetti. Ünal'ın çalışması, hem yaşıtlarından hem de öğretmenleri tarafından beğenildi.

"Muslera'ya resmimi elden teslim etmek hayalim, çok isterim"

Koyu bir Galatasaray hayranı olduğunu ve resmini 1 haftada öğretmeni Duygu'nun desteği ile tamamladığını söyleyen Ünsal, "Muslera'nın hayranıyım. Hocalarımız resim sergisi olacağını söylemişti. Ben de hayranı olduğum Muslera'nın resmini çizdim. Muslera'ya resmimi elden teslim etmek hayalim, çok isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİRIZA YILDIRIM - Kültür Sanat
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