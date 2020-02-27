Haberler » Spor » Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu - Spor

Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu

Diyarbakır geneli gerçekleştirilen okullar arası atletizm kros yarışmasında Kulplu öğrenci birinci oldu.

27.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:12
Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu

geneli gerçekleştirilen okullar arası kros yarışmasında Kulplu öğrenci birinci oldu.


Diyarbakır merkez ve ilçelerinden öğrencilerin katılımıyla Diyarbakır Gençlik ve İl Müdürlüğüne ait tesislerde gerçekleştirilen iki bin metre kros yarışmasında, Kulp ilçesini temsil eden Yatılı Bölge Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi birinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.


Başarısından dolayı Aslan ve öğretmenini tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, öğrencilerinin başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi.


Kros yarışmasında birinci olan Abdullah Aslan bölgesel yarışlarda Diyarbakır'ı temsil edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler