Kullanılamaz hale gelen köprü yeniden yapıldı
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Kullanılamaz hale gelen köprü yeniden yapıldı

Kullanılamaz hale gelen köprü yeniden yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Çerkezhamidiye Mahallesinde Bakırçay üzerinde bulunan ve sel suları nedeniyle kullanılamaz hale gelen köprünün yerine Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un talimatıyla yenisi yapıldı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Çerkezhamidiye Mahallesinde Bakırçay üzerinde bulunan ve sel suları nedeniyle kullanılamaz hale gelen köprünün yerine Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un talimatıyla yenisi yapıldı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un talimatıyla, Çerkezhamidiye Mahallesinde çiftçilerin tarımsal arazilerine ulaşımı için kullandıkları Bakırçay üzerindeki eski köprünün yerine yenisi yapıldı.

Sel nedeniyle kullanılamaz hale gelen köprünün yerine Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un talimatı, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşi'nin takibi ile Fen İşleri Müdürlüğü kırsal mahalle ekibi tarafından yenisi inşa edilerek hizmet vermeye başladı. Başka bir taraftan ulaşımı olmayan bölgedeki tarım arazilerine çiftçilerin de ulaşımı sağlanırken, hem tarımsal faaliyetlerin aksamaması hem de vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi sağlandı. - MANİSA

Kullanılamaz hale gelen köprü yeniden yapıldı
Kullanılamaz hale gelen köprü yeniden yapıldı
Kullanılamaz hale gelen köprü yeniden yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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