SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyorİSTANBUL,(DHA)- Milli ve yabancı yüzücüler, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Taşucu'ndan Girne'ye; Akdeniz'in sularında barış için kulaç atacak.

SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor

İSTANBUL,(DHA)- Milli ve yabancı yüzücüler, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Taşucu'ndan Girne'ye; Akdeniz'in sularında barış için kulaç atacak.

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyonla, yabancı ve milli yüzücüler 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Taşucu'ndan Girne'ye yüzecek. 31 Ağustos'ta Taşucu'ndan başlayacak olan organizasyonun, su ve hava koşullarına göre 1 ya da 2 Eylül'de Girne'de tamamlanması öngörüyor. Bu etkinlik ile Akdeniz'in barış ve güven içinde yüzülebilecek bir yer olduğunun gösterilmesi, KKTC ve Türkiye'nin turizm açısından tanıtımı, yüzme sporunun geliştirilmesi, Türkiye'nin açık sularının uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.

YÜZÜCÜLER İÇİN AKDENİZ'DE ALTERNATİF PARKUR

Akdeniz Barış Parkuru etkinliğiyle yüzücüler için dünyada Cebeli Tarık Boğazı, Manş Denizi gibi parkurlara alternatif yeni parkur oluşturulması da hedefleniyor. Yaklaşık 100 km uzunluğa sahip ve oldukça zorlayıcı olan parkur, yılın 10 ayı yüzülebilecek su sıcaklığına sahip olmasıyla açık su yüzücüleri için bölgede yeni bir alternatif oluşturuyor.

WOWSA'DAN BARIŞ PARKURU'NA YILIN PERFORMANS ÖDÜLÜ

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı daha önce; 2019 yılında Mersin-Girne, 2020 yılında da Girne-Mersin arasında "Barış Parkuru" adıyla yüzme gerçekleştirdi. Barış Parkuru geçişi, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 'Yılın Performansı' oylamasında ikinci oldu.

KANO YÜZÜCÜLERİ İLK KEZ KATILACAK

Bu yıl yapılacak Barış Parkuru geçişine, milli yüzücülerin yanı sıra 5 farklı ülkeden 7 yabancı sporcu da katılacak. Etkinliğe, bu yıl kano yüzücüleri de ilk kez katılacak. Sporcular, Girne'ye ulaşmalarının ardından, KKTC'nin tarihi ve turistik mekAnlarını da ziyaret ederek, tanıtım amaçlı etkinliklere katılacak.

SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor
SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor
SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor
SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (3)
Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SPOR Kulaçlar barış ve doğa için atılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:20:37. #1.14#

title