Küçükler Satranç İlçe Birinciliği Sona Erdi

Samsun Satranç İl Temsilciliği tarafından Bafra'da Küçükler Satranç İlçe Birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen müsabakalar 12 kategoride Türkiye Satranç Federasyonu'na kayıtlı toplam 123 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Katılımın yoğun olduğu turnuvaya öğretmenlerin yanı sıra sporcu aileleri de büyük ilgi gösterdi. İki gün boyunca devam eden ve 5 tur üzerinden oynanan yarışmalarda ilk beşe giren sporculara madalyaları Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Hatipoğlu, Satranç İl Temsilcisi Başhakem Duran Karaköse, Başhakem Yardımcısı Özdemir Bilgen, turnuva hakemleri ve eski satranç il birincisi Recep Köksal tarafından verildi.

İl Temsilcisi Duran Karaköse, turnuvanın son derece başarılı geçtiğini belirterek, turnuvaya katılan tüm sporculara ve ailelerine destekleri için teşekkür etti. - SAMSUN